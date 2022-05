Lugeja kiri ⟩ Kunstirööv Pärnus

Arvata võib, et lähema 50 aasta jooksul Pärnusse uut silda ei ehitata. Seda enam peaks praegu plaanitav aastakümnetegi pärast vaatajaid vaimustama. Just sellepärast tuleks kirglikult otsida võimalusi see vapustavalt kaunis sild valmis ehitada või kas või mõneks ajaks edasi lükata, aga mitte mingil juhul sellest loobuda.

Mina pärnumaalasena saan teid ainult ärgitada, et te enda valitud kunstirööv­litest linnavalitsejad kaugemale saadaks, kus nad loojate loomingut enam näppida ei saaks. Kurb, aga Pärnus on juba aastaid olnud tavaks projekte nudida. Selline saatus on tabanud raamatukogu ja kontserdimajagi, mille juures arhitekti inspireeris rannakarp, aga tulemuseks on hoopis mingi muu plekist karp.