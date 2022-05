EMi kuldsed fitnessinaised: välk selgest taevast vs. aastatepikkune töö

"Erakordne nädalavahetus!" oli Pärnu klubis Tiim Go Fit kuldset duot juhendav Ramil Lipp eufoorias. "Kaks Euroopa meistritiitlit mõlemalt minu treenitavalt sportlaselt on midagi, mida peab alles lahti mõtestama. Agne on selle tiitli nimel aastaid tööd teinud, lõpuks siis ihaldatud trofee. Karoliina juunioride tiitel oli nagu välk selgest taevast! See tüdruk alles hakkab suuri tegusid tegema ja me kuuleme temast kindlasti veel: tulevik kuulub talle!"