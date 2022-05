Alkoholivabad õlled ⟩ Katse: mekkijad avastasid nii saunajoogi kui ka pudelisse pandud kala

Pea veerand sajandit A. Le Coqi õlletehast juhtinud Tarmo Noop rääkis möödunud kuul Tartu Postimehele antud intervjuus, et kümme aastat tagasi oli alkoholivaba õlle turg alla ühe protsendi. "Nüüd on see aga kuus protsenti, mullu suvel oli alkoholivaba õlle osakaal isegi üle kümne protsendi kogu õlleturust," lausus ta.