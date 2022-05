Nagu kinnitas kaupluse A2K Sport juhataja Kaupo Koplus, saab jalgratta võrreldes eelmise aastaga kätte vaevata: enamik tellitud ratastest on kas päral või jõuab kohale lähiajal. Hinnad on aga tuntavalt tõusnud. Koplus tõi näite, et lihtsamad, ühekäigulised linnarattad on kallinenud umbes 50 euro ja hinnalisemad jalgrattad kuni 100 euro võrra.