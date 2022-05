Kohalike meistrite tööd jõuavad järjepanu Surju raamatukokku

“Hakkan pilti kujundama ise, ma ei võta seda kuskilt ette,” rääkis Sarapu oma kodus, näidates pooleli tööd, millel talle omaselt lilled ja linnuke õisi ümbritseval kaarel. “Nüüd vaatangi, et tegin kaare siit kõveraks, ja mõtlen, et panen siia mõne lehe, et jääks ümaram,” oli meister enda suhtes kriitiline.