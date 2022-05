Riiklik koolitoidu toetus on neli aastat olnud samal tasemel ehk üks euro. Seda, et toiduainete hinnad on väga kiiresti tõusnud, tajume kõik. See on pannud toitlustajad keerulisse seisu – kuidas hinnatõusu arvestades peaks suudetama pakkuda jätkuvalt kvaliteetset toitu.