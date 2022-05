Ingomar Vihmar: Halb maitse, kui sa seda valdad, on heast kõvasti üle

Kas just sel põhjusel on Vihmar Endla repertuaari valinud Maksim Gorki “Suvitajad”? Intervjuu ajal istub tema kui selle tüki lavastaja vasakul käel “noornäitleja” ehk lapsehoolduspuhkuselt teatrisse naasnud Kati Ong, kes “Suvitajates” kehastab oma hüsteerilist sõbrannat meenutavat Varvara Mihhailovnat.

Kuidas proov läheb? Kas saab piitsa või präänikut?

Vihmar: Läheb lihtsamalt, valutumalt, kui ma arvasin. Gorkit on vähe tehtud. Materjali valides – see oli juba tükk aega tagasi – tundus, et ma täpselt ei tea, kuidas talle läheneda, aga selgus, et see pole keeruline. Ta on andnud end üsna kergelt kätte.