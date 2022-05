Nädalast jäi kõlama ⟩ Tõesti, külm on!

Ilma üle on alati tore arutleda, sest ega me ise seda kuidagi mõjutada saa. Kiruda küll. Kuid on nagu on ja sellega peame leppima. Ent tänavu pärast ei tea mitmendat koroonatalve ja meid kõiki emotsionaalselt räsinud sõjakevadet ei taha kuidagi leppida n-ö kehva suusailmaga. Hiljaks jäänud kevadsoojus on aina üha rohkem kõne all argivestlusteski.