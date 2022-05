Galerii ⟩ Keset lilleilu müüdav sepatöö osutus ootamatult populaarseks

Kuldsete kätega mees Jaan Kukk rääkis, et esiti ei arvanud ta midagi ideest müüa taimelaadal sepatööd, kuid laada korraldajad said ta siiski nõusse.

“Üks proua Rannametsast tahtis, et ma teeksin ühe suure ja kaks väikest sirpi, et koos lastega käia ravimtaimi korjamas,” rääkis Kukk, kelle sõnutsi on nende müük läinud ludinal. “Nii kui välja võtsin, olid naised neil kallal,” muigas ta.