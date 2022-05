Juhtkiri ⟩ Meie oma Postipapa

Lehekuu 16. päeval, mil papa Jannseni sünnipäeva tähistatakse, kogunevad asjaomased Pärnus Postipapa kunagise kodukoha õdusasse aeda, et üle anda linna tähtsaim elutöö auhind – Jannseni preemia. Samas asuvas majas tegutses Jannseni juhitud maarahva kool ja nädalalehe Perno Postimees toimetuski. Nüüd asub seal Postipapa kuulsa luuletajast tütre Lydia Koidula nime kandev muuseum.

Väärib märkimist, et mainitud Jannseni auhinna pälvis 2002. aastal, kui Perno Postimehe asutamisest möödus 145. aastat, Eesti nüüdisaegse ajakirjanduse isaks nimetatud akadeemilise ajakirjanduse õppejõud Juhan Peegel.

Tasub meenutada, et Jannseni nimi ja tema kunagised teod pole Eesti kultuuriloos alati hinnatud olnud. Teda on peetud nii saksameelseks kui sakste ees lömitajaks. Selgelt halvustav ja ülekohtune oli Jannseni käsitlus just 20. sajandil ja eriti nõukogude ajal.