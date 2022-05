“Oleme nende aastatega tõestanud superkrossi elujõudu, meie sarjast on tuule tiibadesse saanud paljud tänaseks rahvusvahelisse klassi jõudnud autosportlased,” rääkis Eriste. “Rõõmu teeb, et vahepeal kiratsema kippunud noorte klass on taas hakanud populaarsust koguma. Juba mõnda aega lisavad meie võistlustele värvi nobedad krosskardid ja mullu liitusid meie sarjaga tänavasõiduautodega sprindi formaadis võistlevad rahvasportlased.“