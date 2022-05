Seenesultanist tondihobuni

Eestis on valge toonekurg kui kultuurmaastike asukas looduskaitse all, Saksamaal on ta rahvuslind. Aga looduskaitsekuu „Püsiv ja muutuv Eesti looduses” künnisel rabas meid tarretamapanev uudis jõhkrast tapatööst Järvamaal. Üle kümne pesakure tapmisest tulirelvaga. Uudiste sohu vajumatuna pole ma veel leidnud teadaandmist, et keskkonna- ja muud ametnikud on leidnud selle mõrvatöö tegija ja teda ootab karm karistus: mitu aastat taevavaatlust läbi trellide.