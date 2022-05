Riigikogulased, ka teie valijad tahaksid pommitamisest eluga pääseda

Pommivarjend riigkogu hoone all keldris.

Riigikogu on viimastel kuudel teinud usinalt tööd. Vastu on võetud mitu avaldust Ukraina toetuseks, Eesti seisukohtade levitamiseks ja Kremli peremehe psühhopaatilise sõja hukkamõistmiseks. Sõja alguses oli siit- ja sealtpoolt kuulda ettepanekuid, et NATO peaks sulgema Ukraina õhuruumi.