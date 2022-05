Politsei alustas punamonumendi kadumise uurimist ja ootab vihjeid

Politsei teatel alustati menetlust selles, et täpselt tuvastamata ajal on Mihkli kalmistult ära viidud Punaarmee mälestusmärk, rüüstatud on ka monumendi juures olev hauaplats.

“Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel,” ütles Lääne prefektuuri pressiesindaja Indrek Hirs.

Tema sõnutsi ootab politsei juhtunu uurimiseks vihjeid neilt, kes mälestusmärgi äraviimist nägid või teavad sellest midagi. Info palutakse saata aadressil laane.vihje@politsei.ee.

Mihkli kalmistuvaht Mare Räägu rääkis eile Pärnu Postimehele, et tema sai monumendi kadumisest teada pühapäeva hommikul, kui sellest rääkis üks kohalik, küsides, kas ta teab asjast midagi.

Räägu jutu järgi tegi ta surnuaias tööd reedel ja siis oli kalmistu tagumises otsas asuv Nõukogude sõduritele püstitatud monument veel alles. Laupäeval oli kalmistul kaks matust. Siis ei olnud Räägul kalmistu tagumisse otsa asja.

Seetõttu arvas ta, et päevasel ajal keegi monumenti sisse vehkimas ei käinud. “Arvatavasti viidi see ära ööl vastu laupäeva,” märkis ta.

Laupäeva õhtul avanes Mihkli kalmistul kohas, kus varem kõrgus punamonument, selline vaatepilt. Foto: Erakogu

Kalmistuvahi meelest kasutasid monumendi äraviijad traktorit. “Sõidetud on üle kalmistu aia,” kirjeldas ta sündmuskohta, märkides, et kalmistu aed on umbes põlvekõrgune. “Seal olid suured traktorijäljed.”

Mihkli kalmistu tagumises osas asunud monument püstitati 1960. aastatel teises maailmasõjas langenute mälestuseks. Muinsuskaitseameti andmetel on tegu ühishauaga, kuhu on maetud 12 nimeliselt tuvastatud nõukogude aktivisti ja see on muinsuskaitse all.

Muinsuskaitseameti Pärnumaa nõuniku Helle-Triin Hansumäe sõnutsi on Mihkli kalmitult kaduma läinud monument tehtud tüüpprojekti järgi ja Eestis on samasuguseid mälestusmärke kokku umbes 30.

Mihkli kalmistu Saaremaa dolomiidist monument ületas uudistekünnist ka 17 aastat tagasi, kui seda punase värviga mäkerdati.

Hansumäe jutu järgi polnud siis tegemist pahatahtliku sodimisega, vaid ühe mehe kätetööga, kes üritas mälestusmärgil kujutatud viisnurka punaseks võõbata.