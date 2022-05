Sadama sangar Artur Konontšuk naudib kossukarjääri kõrgpunkti: See on mu elu üks meeldejäävamaid hetki üldse

Ehkki kahemeetrise ääremängija valusas viskekäes ei kahelnud varemgi keegi, tõestas Konontšuk, et ta on ka suurte mängude mees. Röökigu seljataga 800pealine kodupublik või olgu võõral väljakul 1023 kaasaelajat – snaipri pähe nad ei pugenud. Selg vastu seina, küpsetas Konontšuk oma leivakaid ehk kaugviskeid isukalt ja näitas kaare tagant hiilgavat protsenti 61 (11/18). Kalevi üks mõrvaritest oli viimases kahes lahingus üleplatsimees, kui tõi vastavalt 22 ja 21 silma.

“See on minu karjääri tipphetk! Võib-olla kõige meeldejäävamaid hetki üldse elus. Need emotsioonid …” ei leidnud viskekahur sõnu ja tunnistas, et temal koitsid finaalimõtted peas juba palju varem kui viimasel veerandajal 16punktilises eduseisus. “Peale neljandat mängu ei suutnud ma magama jäädagi: juba öösel oli kananahk peal ja uskusin, et võtame selle ära. Enne mängu kõhus keeras ja väike pabin oli sees: nägin seda rahvamassi, täis saali. Karukoopas niimoodi viiendat matši Cramo vastu mängida … Kõva! Külmavärinad olid kogu aeg peal!”