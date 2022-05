Retrovahvlid ja treppidel kolistavad kummitused: mida toob muuseumiöö Pärnumaal?

Tänavu 21. mail toimuval muuseumiööl hoiavad oma uksed 18–23 lahti 150 muuseumi, mäluasutust ja külastuspaika kõikjal Eestis. Osas neist tuleb osta üheeurone pilet, mis korraldajate sõnutsi mõeldud selleks, et eriprogramme, ekskursioone, kontserte, etendusi ja töötube korraldavatele muuseumidele pisut tuge pakkuda. Samal ajal rõhutavad nad, et valikusse mahub muuseume, kuhu pääseb tasuta.

“Õigel ajal õiges kohas õige pilt”

Päevapiltnik Henn Soodla karjatas väikese poisina Piusa jõe ürgorus kahte lehma, kui taevas jahmatav vaatepilt avanes ja ta karjus täiest kõrist, et tema tahab kunstnikuks saada. Foto: Urmas Luik

“Siin päevapiltnik Henn Soodla!” – selle hüüatusega on kogu Eesti rahvale murrangulistel aastatel 1983–2009 Pärnu Postimehes fotoreporterina töötanud ja pensionipõlves priitahtliku piltnikuna tegutsev nimitegelane tavatsenud ennast ikka tutvustada.

Muuseumiööl lasevad need fotoreportaažid nüüd Pärnu muuseumis minevikus rännata ja ajalooliste sündmuste tunnistajad olla.

Aastal, mil fotoreportaaži ja fotodokumentalistika isa Henri Cartie-Bresson oli esimeste Lääne fotograafide hulgas, kes said pildistada Venemaad pärast Stalini surma, oli tulevane fotomeister Henn Soodla üheksa-aastane.

10. juulil ehk seitsmevennapäeval 1954 (ta mäletab seda sellepärast nii hästi, et mitu päeva järjest sadas vihma) karjatas Henn Piusa jõe ürgorus kahte lehma, istus peretuttav Kauri Teelega – üks lehm oli tema ja teine kolhoosi oma – vihmavarjus ja voolis taskunoaga lepapuust kahemootorilise lennuki keret.

Ilm oli sünge ja pilvine, pilved tumedad ja hästi madalad. Äkki tekkis pilvede sisse ava, kust hakkas paistma väga ere päike, samal ajal oli kuulda kõva mürinat.

Pilvede seest lendasid päikesevalguses Pihkva ja Petseri ehk Venemaa poolt välja kolm kahemootorilist dessantvägede lennukit, hästi madalalt, vedades enda järel musti presentkotte. Üks lendas natuke eespool ja kaks järgmist kõrvuti tema taga. Ja siis veel kolm. Ja veel kolm.

Hiljem sai noormees teada, et Pihkvas oli dessantvägede baas ja Võru taga õhutõrjebaas ja et see oli õhutõrjesuurtükkide harjutuslend: nad tulistasid nende mustade presentkottide pihta. Igatahes esialgu ta väga ehmatas, kuna mürin oli väga kõva ja lennukid lendasid väga madalalt. Aga kui ehmatus üle läks, karjus ta täiest kõrist, et tema tahab kunstnikuks saada! Sest see vaatepilt, mis ta seal taevas nägi, oli nii võimas, et võttis sõnatuks.

17. jaanuaril 1983 asuski Soodla tööle Pärnu Kommunisti fotoreporterina, esimene palk ajalehes oli 125 rubla. Enne seda oli tema Viisnurga ratsionaliseerimisinseneri palk olnud 400 kuni 500 rubla kuus. Kui tema abikaasa sellest materiaalsest tõdemusest teada sai, ei rääkinud ta Hennuga kaks nädalat. Hennu siira naeratuse järgi on näha, et ta pole seda muutust kunagi kahetsenud. Ning muuseumiöö teemaga “Öös on unistusi” haakub see ju päris hästi.

Allikas: Henn Soodla fotonäitus “Reportaaž minevikust. Linn, inimesed, sündmused” Pärnu muuseumis, kuraator Aleksandra Ehte.