Suure pildi nägemise asemel upume pisiasjadesse

Iga visioon on väärtuslik vaid siis, kui ta on realiseeritav vähemalt oma põhikontseptsiooni ulatuses. On vist kirjutamatagi selge, et suurte plaanide eest tuleb võidelda ja teha sageli raskeid, aga sihipäraseid otsuseid. Enamjaolt sõltub soovitud tulemus tõhusa, tasakaalus õiguste ja vastutusega meeskonnast ja juhtimisest.