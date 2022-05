Kohtualune ähvardas maakohut pommiga

Lääne ringkonnaprokuratuuri prokuröri Marika Salmistu sõnutsi võeti pommiähvarduses kahtlustatav mees täna kohtu loal vahi alla. “Tõendite kogumise käigus selgus üsna pea, et pommiähvarduse taga võis olla mees, kelle suhtes on Pärnu maakohtus pooleli kohtumenetlus,” märkis ta.

​Häirekeskusse tuli kolmapäeval kella 9.30 paiku telefonikõne, milles teatati eesti keeles, et kahes Pärnu kohtumajas on pomm. Politsei hakkas kohe pärast kõnet helistaja tuvastamiseks tõendeid koguma ja reageeris sündmusele suurte jõududega: piiras kohtumajad ümber, evakueeris mõlemast hoonest kõik inimesed ja demineerijad kontrollisid ruumid üle.

​Lääne prefektuuri juhtuurija Ago Kärtmanni väitel on pommiähvardus sõltumata motiivist äärmiselt vastutustundetu tegu. „Pommiähvarduste lahendamisele reageerib politsei alati täie tõsidusega, sest me ei tea kunagi enne kontrollimist, kas tegemist on rumala nalja või pahatahtliku valega või on ähvardajal tõsi taga,” rääkis ta. Ähvardusele järgneb hoonetest evakueerimine, tänavate piiramine, eri õiguskaitseasutuste ressursi suunamine ja senise praktika alusel kahtlustatava tabamine.