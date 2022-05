Professionaalne korrastaja Marie Pärkma: Hoian mälestusi endas, mitte asjades

Unistab suurelt, fännab Jaapani korrastusmeetodit, sügavkülmutab hapukoort, tõuseb enne päikest, tinistab rokkbändis bassi, korrastab kodusid ja elusid – see on Sindist pärit Marie Pärkma. Mõne aja eest loobus kahe lapse ema klassikalisest üheksast viieni tööst. Nüüd on ta professionaalne korrastaja, kelle inspireerivatel Instagrami postitustel on üle kümne tuhande jälgija.