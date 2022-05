Pea kõik maakonna künnivaresed on koondunud ühte kohta

Metsas on niisama suur tõenäosus vaagu väljaheitega pihta saada kui linnadžunglis kõrghoonete vahel inimese omaga. Elus võib kõike ette tulla ja kunagi pealinnas Solarise keskuses valaski üks mees end ETV “Ringvaate” saate taustal iseenda virtsaga üle, aga vares on siiski linnalind.

Nad ei kao kuhugi

Kunagise Pärnu maavalitsuse maja juures Jakobsoni pargis tunnistab keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekänd, et mullu kevadel tahtis Pärnu linnavalitsus siin künnivareste pesad puude otsast alla tuua, aga nemad ei lubanud. Tammekännu jutu järgi on aastatepikkune kogemus näidanud, et kui künnivareste pesad puuvõradest eemaldada, ei lahku nad linnast, vaid valivad läheduses mõne muu koha. Ta leiab, et niisiis võiks lasta varestel pesitseda seal, kus nad inimesi kõige vähem häirivad.