Nädalast jäi kõlama ⟩ Ööpimeduse varjus ...

Tänavune 9. mai tõi Ukraina sõja taustal teravalt päevakorda teema, kas Nõukogude Liidu okupatsioonirežiimi loodud punamonumentide koht on ikka meie avalikus ruumis. Ilmselgelt on need möödunud sajandil Eestit tabanud tragöödiat tunnistavad sümbolid. Elades omal maal ja vabas riigis, ei pea me leppima sedavõrd suuri kannatusi toonud sõjaka naaberrahva ülistusobjektidega.