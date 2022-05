Toiduainete hinnad teevad lausa uskumatut rallit ja riiklikku koolitoidu toetust tõsteti viimati neli aastat tagasi. Koolitoidu teema on riigikogus võtnud üles sotsiaaldemokraadid ja moodustanud suisa koolitoidu toetuseks parlamendirühma. Selle esimees Ivari Padar selgitab, miks on vajalik kvaliteetset koolilõunat pakkuda, samuti mahetoitu ja miks ei me praeguseks väljakujunenud süsteemi lõhkuda ei tohiks.