Video ⟩ Lauri Õunapuu: Paberi pealt laulmine ei paku mingit mõnu

Kui palju laule ta teab, ei oska Õunapuu öelda. “Kui mõnda pole kümme aastat laulnud, ei tule kohe meelde,” seletas ta, aga lisas muigega, et on võtnud endale eesmärgi ära õppida kõik Eesti rahvalaulud.

Pärimuse koguja ja selle mõtestaja arvates on rahvalauludel see hea omadus, et paljud neist on kordamisega ja kui üks teab üht, teine teist ja kolmas kolmandat, saab koosviibimise mõnusalt sisustatud. “Paberi pealt ei taha laulda, see ei paku mingit mõnu. Laul peab ikka peas olema,” märkis ta.