Kliimasõbralikud lennukid Pärnu lennuväljale?

Teadlased on välja toonud, et kui soovime Maal inimtekkelisi temperatuurimuutusi ja looduskatastroofe mingilgi määral kontrolli all hoida, on meie kohus see näitaja nulli viia. Tänapäeval on see juba võimalik ja pange tähele – niisamuti võib muuta teenuse odavamaks ja jätkusuutlikumaks.

See võib näida ulmena, kuid hiljaaegu tundus ulmeline seegi, et igal inimesel on taskus telefon ja ta saab kasutada mõistliku hinnaga internetiühendust. Taolisi muutusi võimaldab tehnoloogia küpsusaste, mis lubab uutel suundumustel konkurentsi tingimustes ellu jääda. Teisisõnu on lennunduse uued tehnoloogiad arenenud sedavõrd kaugele, et on aeg küsida: milline on Eesti lennunduse tulevik, ehk millised on tuleviku energialahendused ja kuidas saaks Pärnu olukorda enda kasuks tööle panna?