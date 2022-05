Aktsiiside hinnapalli ei saa korvi

Eestis valutavad kütusehindade langetamise ja inflatsiooni ohjamise pärast südant opositsioonierakonnad ja õliühing. Meie naabrid astuvad radikaalseid samme, et ohjeldada inflatsiooni ja tuua tanklates kütusehindu allapoole. Olgu siis tegu Soome või Lätiga, rääkimata Ungarist ja Poolast. Eestis on juba kahekohaline inflatsioon, samal ajal kui Läti prognoosib inflatsioonimääraks aasta lõpul üheksa protsenti.

Oravate tandem Kallas – Pentus-Rosimannus leiab kui varrukast põhjendusi, miks aktsiise ei saa langetada. Õliühing on üritanud valitsusparteidele selgitada, missugused on võimalused langetada tarbijatele hinda. Paraku on see jäänud hüüdjaks hääleks.