Reportaaž ⟩ Sündmustihe Kihnu valla 30. sünnipäev lõppes aovalges

Järgmisel hommikul mandrile naastes on istmed ikka veel kasutud, ju siis on vaja kapitaalset tööd. Aga saarele sõitjate hulgas on külakosti viijad Märjamaalt: segakoori Rello naised-mehed võtavad laulu üles ja kui repertuaar jõuab rahvaliku “Valged kajakad kisavad rannal ...” hakkab laululooja Kihnu Virve raudne nimekaim kergelt õõtsuma, sest “meri on, meri jääb, meri olema peab”.