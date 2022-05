PPA lõpetab ajutise piirikontrolli Eesti-Läti piiril

See, et taastasime oma regiooni ainsa riigina sisepiiril kontrolli, andis meile palju parema ülevaate selle kohta, kui palju sõjapõgenikke meie riiki saabub ja seda läbib.

Praeguseks on Lätist saabuvate põgenike arv tuntavalt vähenenud ja rändekanalid teisenenud: enamik pagulasi jõuab Eestisse Venemaalt, kuna sõjategevus käib Ukrainas peamiselt riigi idaosas. Viimastel päevadel on siia jõudnud Venemaalt keskmiselt 350 põgenikku päevas, samal ajal Lätist ligemale 100. Neist umbes pool läbib meie riigi sooviga siit edasi sõita.

“See, et taastasime oma regiooni ainsa riigina sisepiiril kontrolli, andis meile palju parema ülevaate selle kohta, kui palju sõjapõgenikke meie riiki saabub ja seda läbib,” rääkis Lääne prefekt Kaido Kõplas. “Praegu, kui siitkaudu tuleb põgenikke võrdlemisi vähe, on meil mõistlikum jätkata pistelise kontrolliga piiri lähedal, see aitab meil jätkuvalt omada ülevaadet rändetrendide kohta.”