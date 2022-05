Kaisukarud, 114 beebit ja veel 2200 inimest valmistuvad Pärnumaa tantsupeoks

Pühapäeval Lavassaares toimuv kaua oodatud Pärnumaa tantsupidu rändab ajamasinaga kaugesse tulevikku, mil Eesti rahvas ootab ikka veel sinitaeva all, et tuleks uus kangelane, kes kõik korda teeks ja uueks looks. Sest Kalevipojal, teadagi, on jalad alt raiutud ja käsi põrguavause rahnu sees kõvasti kinni. Olevipoeg tulebki ... ja asub Pärnumaa valdu eri põhjendusi tuues liitma.

Peo idee autor ja üldjuht-lavastaja Ingrid Jasmin tõdes, et see on ühtlasi ninanips eestlaste suurele eeposele: meie kangelane siis ikkagi on? Ega keegi ju “Kalevipoega” väga tõsiselt võta ja tantsupeo “Olevipoeg” on samuti väljamõeldis, üldsegi mitte pahatahtlik, ainult huumori võtmes, et oleks lõbusam.