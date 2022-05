Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järel riik koolitoitu otseselt ei toetanud. Esimese riikliku toetusega alustasime siis, kui olin 1999. aastal põllumajandusminister ja tegime koolipiima programmi. Oli kohe selline tunne, et lapsed on võõrduvad kodumaisest toidust, piimast ja piimasaadustest. Selge see, et mida tarbitakse noorelt, seda tarbitakse kogu elu. Sealt need toitumisharjumused tulevad.