Tööturu seis püsib siiani tugev

Tööturustatistika on rõõmustav

Eelmisel nädalal avaldas statistikaamet viimased arvud olukorra kohta tööturul, täpsemalt 2022. aasta esimeses kvartalis. Vastne statistika kinnitas sama, mis tegelikult juba varem tunnetuslikult selge oli – jäme ots tööturul püsib endiselt töötaja käes. Nimelt piirdus töötus esimeses kvartalis kõigest 5,5 protsendiga, samal ajal kui tööhõive määr 15–74aastase elanikkonna seas jõudis 69 protsendini. Sellega on tööhõive jõudnud väga lähedale koroonakriisi eelsele tipule, mil 2019. aasta viimases kvartalis küündis hõive 70 protsendi lähedale. On märkimisväärne, kui kiiresti tööhõive on paranenud. Veel eelmise aasta alguses oli hõivemäär napp 66 protsenti.