Elu maal ⟩ Pealinna lähistelt Saunametsa talu pidama ja teatrit tegema

Suguvõsauurijate meelisportaali Geni järgi teab naine, et tema vaarvanaisa Jaan Talts oli pärit samast Kilingi mõisapiirkonda jäänud külast, kuhu ta mitu põlve hiljem elama asus. Hoolimata sellest, et e-riik toimib siin valikuliselt, internet on üliaeglane ning mobiililevi valikuline, ehk siis tuleb teada, millises maja- või aianurgas saad telefoniga ühenduse või saadakse sind kätte. Ja tugeva tuulega kaob vool, kõige pikemalt on talu olnud elektrita kolm ööpäeva ja siis hakkasid talvevarud sügavkülmikus hukka minema. Seepärast on mõttes päikesepaneelide paigaldamine, oma energiavaru loomine, et elu püsiks rütmis.