Kihnlasi aitab terve mõistus ja tahtmine ise otsustada

Kihnu kontekstis on kunagise Kihnu vallavanema ja kultuuri eestseisja Mark Soosaare arvates vaja poliitilist innovatsiooni ehk volikogu valimisi nii, et nimekirjas üks inimene ei veaks sinna sisse kolme-nelja, vaid vallavõimu moodustavad rahvalt enim hääli saanud, et vältida mõjutamist.

Liivi lahe suurimale püsiasustusega saarele Kihnu on sisse kirjutatud 704 inimest, aasta ringi elab neist kohapeal laias laastus pool, suurima vanuserühma moodustavad 45–60aastased. Töökohad on linnas, pärast Kihnu põhikooli lõpetamist jätkavad lapsed õpinguid linnas ja side koduga harveneb. Südamevaluga suhtuvad püsikihnlased meretuulepargi ehitamise plaani, sest nad pole saanud kinnitust, et rajatise valmimise järel jääb rannakaluritele nende töö alles ja rahvuskala räim tahab endiselt Liivi lahte tulla. Ehk siis saarele võib teha vanadekodu ja luua sellega töökohti, kuid majanduse alus on kalandus ja selles valdkonnas lisandväärtuse loomine.