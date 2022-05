Rohelised mehikesed Krimmis sünnitasid suvelavastuse Hirmus-Antsust

Samalt Mihkli kalmistult, kus on metsavendade ühishaud ja kuhu Kaitseliidu Pärnumaa maleva algatusel on püstitatud Hirmus-Antsu ehk Ants Kaljuranna mälestuskivi, haihtus salapäraselt sinna 1960. aastatel püstitatud punamonument. Kalmistuvaht ei näinud kedagi seda sisse vehkimas kuid oletas, et selleks läks tarvis traktorit.

Näiteseltskond ruttas Lääneranna vallavanemale seepeale kinnitama, et “ausõna, meie ei teinud”.

Elevust sünnitas see mõistagi rohkelt. Hakka tõesti või arvama, et Ants on kohal ... Et paljude tõestisündinud ja ka väljamõeldud kangelaslugude peategelane on visanud taas järjekordse julge vembu.

“Mulle rääkis üks vanem naine, ta ei olnud ise küll kohal, aga teadis täpselt, et see (monument, A.J.) oli ISE vajunud maa sisse,” lausub keegi näitlejatest, kui vallamaja õue peal juunis publiku ette jõudvast suvelavastusest räägime.