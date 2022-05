Väikekool, mille õpilased mahuvad ühe puu otsa, pälvis aasta kooli konkursil teise koha

19 õpilasega Metsküla algkooli direktor Pille Kaisel ütles, et konkursil kõrgele kohale jõudmine on väikekoolile suur tunnustus.

“Meie jaoks on eriti rõõmustav see, et saime Facebookis, kus konkursil osalemisele kampaaniat tegime, hästi palju positiivset tagasisidet nii enda kooli vilistlastelt, lapsevanematelt kui ka täiesti võõrastelt inimestelt,” märkis direktor. “Tohutult palju häid sõnu ja tunnustamist liitis kogukonda.”