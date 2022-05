Taskuhääling ⟩ Pärnu Sadama fännid peavad võidu võtmeks tahtejõudu

Viimased nädalad on Pärnus hingatud korvpalli rütmis. Eile õhtul sai see võiduka punkti, kui Pärnu Sadam võitis kolmandas finaalmängus Tartu Ülikool Maks ja Mooritsat. Intervjuudest on kõlama jäänud, et Pärnu korvpallimeeskonna võidu võtmeks on olnud ühtse perekonna tunne. Üks osa sellest perekonnast, kes eile häälekalt kaasa elades kuldset võitu maitsesid, ehk fännid olid sel korral taskuhäälingu “Sõnu ei söö” saatekülalisteks.