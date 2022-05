Koor, mille laulurõõm annab Pegasusele tiivad

Igast teisipäevasest kooriproovist saab kaasa säärase positiivse energialaengu, millest jätkub veel mitmeks päevaks. Võiks öelda, et see on kõrgkvaliteetne vaba aja veetmine, muusikateraapia kõige paremas tähenduses.

Selliste sõnadega võtavad kooris laulvad eri elualade inimesed oma kooskäimise ja -laulmise rõõmu kokku.

Pärnu kammerkoori 20aastase tegutsemisaja jooksul on koori pagasisse kogunenud kuhjaga tublisid töövõite, kauneid muusikalisi hetki, põnevaid lavalisi kohtumisi ning uusi inspireerivaid sõprussuhteid koorimaastikul. Lauldud on väga eriilmelist muusikat Bachi “Jõuluoratooriumist” ja eesti klassikast kuni ABBA-meeste “Chessi” ning Olav Ehala "“Lumekuningannani”.

Kammerkoorlaste hääled on kõlanud kõikvõimalikes ja võimatutes kohtades alates väikestest maakirikutest ning bussijaama ootepaviljonist ja lõpetades ajaloolise aidahoonega.

On võisteldud “Laululahingu” möllus ning tehtud koostööd selliste muusikaliste kollektiividega, nagu Pärnu linnaorkester, orkester Saku mandoliinid, Pärnu käsikellastuudio, koorid Eestist ja kaugemalt. Rõõmu on toonud kontserdireisid Saksamaale, Venemaale, Rootsi ja Gruusiasse ning paljud säravad konkursitulemused Eestist ja kaugemalt.

Koostöös Pärnu linnaorkestriga anti välja Pärnu kammerkoori esimene plaat Urmas Sisaski loominguga, mis sai Eesti kooriühingu kõrge tunnustuse – aasta kooriplaat 2011. Käesoleval hooajal on Pärnu kammerkoor muu hulgas tegelnud Hain Hõlpuse kooriloomingu salvestamisega.

Mahukas ühine ettevõtmine linnaorkestriga oli L. Barti muusikalil põhineva kontsertetenduse “Muusikalised hetked Oliveriga” menukas lavaletoomine Pärnu kontserdimajas 2015. aasta kevadel.

“Eesti Vabariik 100” tähistamisel 23. veebruaril 2018 oli Pärnu kammerkooril au osaleda Rasmus Puuri ja Doris Kareva koorikantaadi “Unes nägin ma Eestimaad” esmaettekandel.

Pärnu kammerkooris laulab 43 inimest. Foto: Erakogu

Pärnu kammerkoori looja on dirigent on Ave Sopp. Aastast 2010 seisab koori hea käekäigu eest Elo Kesküla, kelle sulest on ilmunud ka arvukad muusikalised arranžeeringud eri koosseisudele, mõnigi neist on valminud spetsiaalselt Pärnu kammerkoori tarbeks.

Tänase, 20 aastat rõõmsat kooslaulmist tähistava juubelikontserdi “Meie laulud” tarbeks Nooruse majas said Kesküla sõnutsi lemmikute hulgast välja valitud need kõige lemmikumad laulud, et kontsert päris neljatunniseks ei kujuneks. Dirigent tõdes, et seda valikut teha oli päris raske, kuid kokku sai kirev ja meeleolukas nimekiri eesti klassikast džässmuusika hittideni.

Juubelikontserdiks lõi kooriga koosmusitseerimiseks käed kolmeliikmeline džässbänd koosseisus Themuri Sulamanidze (klahvpillid), Ara Yaralyan (kontrabass) ja Tanel Ruben (löökpillid). “See on midagi, mis meid kõrvust tõstab ja annab Pegasusele tiivad,” jagas Kesküla kammerkoorlaste heameelt. Kuna see hobilauljatele päris keeruline džässmuusika hitt on kooril juba varasemast selge, võeti mõistagi juubelikontserdi kavva ka tõmbenumber Bob Chilcotti “A Little Jazz Mass”.

Džässmuusikat on Kesküla Pärnu kammerkoori repertuaari korduvalt valinud, kuna see teda inspireerinud. “Olen tänulik lauljatele, et nad on usaldanud minu maitset. Tunnen, et see nabanöör toimib meil omavahel väga hästi ja see on hästi oluline,” märkis dirigent. “Paljud koorid said koroonapausi ajal kahjustusi, aga meie oleme olnud kogu aeg rahvarohked. Meid on praegugi 43. Meie seas on olemas solistid, kõnemehed, liikumise seadjad, pillimängijad ja tänu sellele saame eri instrumente kaasata.” On käsikellamängijaidki, keda Kesküla samuti Pärnus juhendab, sestap lisati juubelikontserdil paari loo ettekandmisse käsikelladki.