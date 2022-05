Run for fun jooksugrupi eestvedaja Tiina Toomela korraldas sarnast spordiüritust lastele neljandat korda. Õhinapõhiselt toimetaval naisel on kodus kolme- ja viieaastased pojad, kelle pealt ema näeb, kui suurt lusti jooksmine poistele pakub.

"Minu eesmärk on lastele elamust pakkuda. See vägev emotsioon, mis lapsed peale jooksu edasi annavad, on parim," rääkis Toomela, kes hindas kohale tulnute arvu oma senistest jooksuüritustest suurimaks.