Pildid ⟩ Audrus driftiti Saudi Araabiasse pääsemise nimel

Mõõduvõtu eripära peegeldus juba kvalifikatsioonisõitudes, kui Eesti pro-klassi driftisõitjate järel tuli kolmandale kohale väga väikese punktivahega street-klassi masinal võistelnud Hannes Jürgens. Jürgensit edestasid kvalifikatsioonis vaid Oliver Randalu, kes sõidab Drift Mastersi Euroopa meistrivõistlustel ja on seal pärast tänavust esimest osavõistlust teisel kohal, ja Ao Vaida, kes kuulub Baltikumi ja Skandinaavia paremikku.

Võistluse ellukutsujat Abdo Feghali, kes on sellist formaati arendanud aastast 2008, üllatas Eesti tase väga. Mitte ainult sõitjate oskused, vaid ka tehniline ettevalmistus, meeskondade pühendumus ja professionaalsus. Sportlane, kellele kuulub drifti Guinnessi rekord (11 180 meetrit), valas eestlased kiidusõnadega üle. Külaline avaldas imestust autodegi üle, millega siin võisteldakse. Rajal saavutati häid tulemusi nii Ford Fiesta kui VAZ-2105 ja Opel Asconaga.

Red Bull Car Park Drifti kuldse karika tõstis peakohale Michael Reiljan 276 punktiga, järgnesid Oliver Randalu (260) ja Margus Mangus. Reiljan ütles, et ei osanud ilmaski ette näha, mis juhtuma hakkab. Võit oli talle üllatus ja ta ootab juba detsembrit, et esimese eestlasena esindada koduriiki lõppvõistlusel Saudi Araabias, kus peaauhind on 10 000 eurot.