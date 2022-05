Senine Venemaa koondise peatreener asub juhendama eestlasi

“Ma pole kunagi sellist tööd teinud – ise mingit süsteemi üles ehitanud – ja see on põnev. Algul arvasin, et minul on selles rollis olla natuke vara, aga eks tule ära proovida, kui võimalus avanes,” rääkis Vesik oma uuest rollist võrkpalliliidu kodulehel. “Kõige ägedam on see, et mängijate valmidus asju teha on olemas. Heameelt teeb, et kõik, kes rannavõrkpalli tõsisemalt mängivad, teevad seda südamega ja on valmis sellesse palju panustama.”