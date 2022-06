Noorte kiri täiskasvanutele ⟩ Palun lubage meil endaga koos lahendusi otsida!

Kallid täiskasvanud! Kas te olete kunagi mõelnud sellele, et kui mõni meiega seotud probleem lahendamist vajab, ei oota me alati teie käest valmis lahendusi, vaid ausat dialoogi ja üheskoos lahenduse leidmist? Mis siis, kui ka meie ise, Eesti lapsed ja noored, saame aidata otsida end puudutavatele küsimustele vastuseid?

Me ei pea silmas ainult osaluskohvikuid ega arvamusküsitlusi, vaid ka suuri, raskeid ja sügavaid teemasid, mis aeg-ajalt tumedate pilvedena meie kõigi peade kohale kerkivad. Sest need pilved ju ei küsi, kas tegemist on lapse või täiskasvanuga.

Nii ongi näiteks mure vaimse tervise või ka üldise heaolu (sealhulgas näiteks nutisõltuvuse) pärast sageli vastastikune, kuna me ju näeme, kuuleme ja tajume, et ka täiskasvanud on hädas ja mures. Samamoodi nagu teie tahate meid aidata, vaatame meie teid ja soovime, et saaksime ja oskaksime teile kuidagi toeks olla. Lihtsalt alati ei oska me seda väljendada.