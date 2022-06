Sellest hoolimata võis 1. juuni Pärnu Postimehest lugeda, et Pärnu keskranna vee kvaliteediga on olnud mitmel aastal probleeme ja linnavalitsus ei olevat sinilipu rahvusvahelisele komiteele isegi taotlust saatnud. (Vt “Suvepealinn jääb siniliputa”, PP 1.06.) Viimane on valeväide: Pärnu taotluse rahvusvahelisele komiteele jättis saatmata sinilipu riiklik komisjon, mitte omavalitsus, mis selle nõuetekohaselt riiklikule komisjonile saatis.