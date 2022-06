Uuringust ilmnes, et Pärnus tangitakse kütust kolm korda rohkem kui maakonnalinnades keskmiselt

Läinud aasta oli rekordilise keskmise temperatuuriga just palava ja pika suve pärast. Troopilised ööd, kui öine õhutemperatuur ei lange alla 20 kraadi, toovad suure terviseriski. Palavuse tõttu on häiritud inimese uni ja organismi talitlus. TÜ teadlased on välja arvutanud, et aastal 2010 ja 2014, kui meil olid väga palavad suved, oli liigsuremus umbes kolmandik.