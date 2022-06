Pärnu kutsub avalikule kliimakava arutelule

Pärnu on võtnud eesmärgi vähendada 2030. aastaks süsinikuheidet 40 protsenti. Selle sihi suunas liikumine tähendab kliimakava koostaja, Tartu regiooni energiaagentuuri projektijuhi ja Tartu ülikooli Pärnu kolledži külalisprofessori Antti Roose sõnutsi süsteemseid muutusi linnakorralduses ning tehnoloogilisi uuendusi energeetikas, liikuvuses ja ringmajanduses. Ehkki Pärnu elanike süsinikujalajälg, mis on viis tonni elaniku kohta, on tema andmeil Eesti linnade seas üks väiksemaid ja Pärnu on juba kliimapositiivne, tuleb pärnakatelgi jätkata oma süsinikujalajälje vähendamist senisest rohelisema elulaadi ja mõistliku tarbijakäitumisega.