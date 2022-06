Galerii ⟩ Suvepealinnas uksed avanud kauplus üllatas hindade ja kaubavalikuga

Tosin aastat tegutsenud Sanitex Eesti tegevjuht Eigo Siimu rääkis, et ehkki Pärnu jääb Tallinnale suuruselt alla, on Pärnu hoojaliselt tähtis koht. “Kogu äri liigub suveks siia – nii meie oma inimesed kui välisturistid. See on üks põhipõhjusi, miks me oleme alati pidanud Pärnumaad tähtsaks, kuhu oma teenused-tooted kohale tuua,” selgitas Siimu ja tõi näiteks õues toimuva. “Vaadates tänast ilma, siis ärimeestel on peavalu, millist kaupa ja kui palju ette varuda. Tänase ilmaga keegi ju jäätist ei osta, aga päikesepaistega oleks teine lugu.”