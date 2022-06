Pasunakoor kutsus sauna ehk Ilust, elust ja õnnest, mis õuele tuli

Kui enamik selleks õhtuks valitud palu oli pasunakoori vanima liikme, naistepäeval oma 85 aaasta juubelit tähistanud Kalju Niglassoni arranžeeritud, siis viimane lugu teps mitte. “Emajõe ööbikust” on kujunenud orkestri lipulugu, millega tavaliselt oma kontserdid lõpetatakse, täpselt nii nagu Franz Joseph Haydni lahkumissümfoonias, kus muusikud protestiks ükshaaval lavalt lahkuvad. Kas pasunakoori muusikud just protestiks seda teevad, kuid midagi ütlevad nad sellega küll. Ehk on see akt neil kavas üksnes sellepärast, et see on nii valusalt ilus?