Huviharidusel ja huvitegevusel on noorte kasvamisel oluline roll.

Lapsi võiks ees oodata õnnelik elu, tulvil rõõme ja kordaminekuid. Kus see õnnetunne siis peidus on? Esimene ja kõige tähtsam koht on turvatunnet ja arengut ning tunnustust pakkuv kodu.