”Hea leht teeb ennast ise,” tavatsetakse ajalehetoimetustes öelda. Ega ikka tee küll. Pärnu Postimehe süda on uudistetuba ja kui seal elu ei pulbitseks, poleks meil teile iga päev midagi pakkuda. Aga kes need inimesed on, kes Pärnus ja Pärnumaal ringi sõidavad-sebivad, helistavad, kirju saadavad ja kogetust-loetust-kuuldust lood valmis teevad? Kuidas neist üldse on ajakirjanikud saanud?