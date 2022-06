Piltuudis ⟩ Noored toonekured nillivad prügilas suupoolist

“Tammuru külas on pesitsejaid kokku seitse–kaheksa paari, mõni Seljametsas ja Vaskräämal ehk kümmekond paari kokku,” rääkis linnuekspert ja lisas, et prügila on kohale meelitanud noored kured, kes veel pole suguküpsed. “Nad on pikaealised ja hakkavad pesitsema alles kolme-nelja-aastaselt, seni neil pesa polegi.”