Sulev Alajõe ⟩ Kuidas linnavalitsus väärtustab lapsi?

Lapsed on ülim, kelle pärast iga omavalitsus pingutama peab. Iga kulutus, mis on mõeldud lapse arengu heaks, eriti haridussüsteemis, on õigustatud ja kindlustab nii laste kui linna tulevikku. Praeguses olukorras on oluline, et kooliküpsus tekiks laialdaselt ja alusharidust omandada oleks võimalik kõigil lastel.