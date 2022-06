Uudised, mida on raske uskuda

Võigas surm, üüratu pärandus, karvane seapea lihaletil, kodanikke mõmmiga meelitav linnapea – need on vaid mõni näide 165 aasta jooksul Pärnu Postimehe veergudel ilmunud uskumatutest uudislugudest. Sirvisime lehte alates aastast 1857 – sammu pikkus oli 15 aastat – kuni tänapäevani. Need 11 lühilugu võtavad sõnatuks.